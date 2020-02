È morta Simona Viceconte, suicida un anno dopo come la sorella Maura. La donna è stata trovata impiccata alla ringhiera della propria casa.

Morta Simona Viceconte, sorella di Maura, campionessa italiana di maratona trovata senza vita il 10 febbraio 2019. Due scomparse misteriose, avvenute quasi nelle stesse modalità, senza che entrambe lasciassero traccia.

La morte di Simona Viceconte

A quasi un anno dalla tragica morte di Maura Viceconte, campionessa italiana di maratona, se ne va anche la sorella Simona, di 45 anni. La donna è stata trovata senza vita, esattamente come Maura, suicida quasi nelle stesse modalità, senza lasciare un biglietto o una scritta. Simona si sarebbe impiccata alla ringhiera delle scale del palazzo dove abitava, a Teramo, nel quartiere di Colleatterrato, dove si era trasferita per seguire il marito bancario dalla Valsusa. Maura, che era stata trovata senza vita il 10 febbraio 2019, aveva pianificato tutto: uscita per gettare la spazzatura, si era poi impiccata ad un albero del giardino.

Stella della maratona italiana negli anni ’90 e nei primi del 2000, nel suo palmares contava un bronzo agli Europei di Budapest 1998, rimanendo – ad oggi – primatista assoluta della distanza. Due morti che si assomigliano molto per modalità ed esecuzione, ma che purtroppo restano senza una spiegazione.





La morte di Maura

A soli 51 anni, Maura era stata ritrovata nel giardino di casa sua, a Chiusa San Michele, Val di Susa. Una morte pianificata, che aveva lasciato tutti di stucco per le sue modalità inaspettate, e avvenuta poco prima dell’inizio di una piccola tournée in Italia dove avrebbe dovuto presentare un docufilm sulla sua carriera – “La vita è una maratona – La corsa il modo di vivere”. Un documentario girato con l’amico Luigi Cantore, accanto a Maura fin da bambina, e con la quale la donna era cresciuta: un ricordo rimasto come testamento, tra il dolore dei tanti che l’amavano e la seguivano.