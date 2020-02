Partendo dagli studi effettuati da Giacomo Boni nel 1899 è stato scoperto a Roma un sarcofago attribuito proprio al fondatore della città, Romolo.

L’annuncio arriva direttamente da Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico di Roma: è stato scoperto un sarcofago all’interno del Foro Romano. La tomba si troverebbe all’interno del Foro Romano, a pochi metri dalla Lapis Niger (pietra nera in latino), ovvero il sito archeologico il cui nome deriva dal fatto di essere coperto da lastre di marmo nero.

Roma: scoperto sarcofago al Foro

All’interno del Foro Romano, in ambiente ipogeo con un sarcofago in tufo del VI secolo a.C., è stato scoperto un altare, che potrebbe risalire al fondatore della città eterna: Romolo. Il sito è stato aperto il 10 gennaio del 1899 da Giacomo Boni, e dopo solo un anno dall’inizio degli studi sulla documentazione prodotta, le indagini archeologiche hanno portato alla scoperta di un ambiente sottostante con all’interno un sarcofago di tufo di circa 1,40 metri e di un elemento circolare, probabilmente un altare.

Quindi già lo studioso veneziano, d’adozione romana, aveva già posto le basi per consentire di ipotizzare la presenza di un santuario dedicato proprio al creatore della città. Ad oggi però non abbiamo altre notizie; la direttrice Russo spiegherà tutto in un’apposita conferenza stampa fissata per venerdì 21 febbraio.

La stessa sindaca di Roma, Virginia Raggi, commenta la scoperta via Twitter: “Roma ci meraviglia con i suoi tesori. All’interno del Foro Romano una nuova emozionante scoperta archeologica: un ambiente ipogeo con un sarcofago in tufo del VI secolo a.C. Grazie al team di studiosi che ha condotto le ricerche”.