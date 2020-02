Muore in sala operatoria a Latina dopo 8 ore di attesa in pronto soccorso

Una donna di 66 anni è morta in sala operatoria presso l'ospedale di Latina dopo 8 ore di attesa trascorse al pronto soccorso.

Muore a 66 anni in sala operatoria presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L’anziana era stata trasferita in ambulanza presso la struttura a causa di forti dolori addominali e problemi gastrointestinali, ma aveva dovuto attende otto ore al pronto soccorso. Infatti, le era stato affidato il “codice verde”, nonostante fosse stata ricoverata già dalla scorsa domenica.





Muore in sala operatoria a Latina

Dopo il caso di malasanità registrato ad Aosta, scoppia un’altra situazione spiacevole a Latina: muore in sala operatoria a 66 anni. La donna era stata ricoverata in ospedale da qualche giorno a causa di problemi gastrointestinali e forti dolori addominali. I medici, però, le avevano affidato il codice 4 verde che corrisponde a un’urgenza minore. Dopo le prime visite, infatti, erano stati prescritti alcuni successivi controlli, ma per farli la signora ha dovuto attendere 8 ore al pronto soccorso.

Non appena la situazione ha iniziato ad aggravarsi, i medici hanno modificato l’urgenza assegnando alla paziente il codice 2 arancione.

Trasferita d’urgenza in sala operatoria, quindi, i chirurghi hanno tentato di fare il possibile per salvarla. Purtroppo la situazione era ormai fuori controllo e nulla è stato possibile per evitare il decesso. La signora, stando alle prime ipotesi, potrebbe essere morta per una dissezione dell’aorta. Ora i familiari sono pronti a fare chiarezza sul caso. La domanda che sorge spontanea è se un intervento tempestivo sarebbe stato in grado di salvare la donna. Seguiranno opportune indagini sul caso.