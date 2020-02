La Protezione Civile ha individuato due strutture militari a Milano e Piacenza per le operazioni di quarantena nei confronti dei casi di coronavirus.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi in serata nella sede della Regione Lombardia con il ministro della Salute Roberto Speranza e l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha annunciato l’immediata predisposizione di due strutture militari nei pressi di Milano e Piacenza al fine di poter essere utilizzare per accogliere tutti i casi di coronavirus da sottoporre a quarantena. Borrelli ha anche affermato di essere al lavoro per trovare altre strutture dalla caratteristiche simili, anche di tipo alberghiero.



Coronavirus, predisposte strutture militari

Interrogati dai giornalisti sulle due strutture militari, Borrelli ha dichiarato in conferenza stampa: “Abbiamo individuato due strutture, una su Milano e una su Piacenza per 150 e 180 persone complessivamente. Abbiamo anche fatto un censimento di altre strutture e di strutture alberghiere, perché sono giorni che io nel comitato operativo ho richiesto alle strutture operative e ai colleghi della Regione di avere l’elenco di tutte le strutture che possono servire.

Quando noi abbiamo bisogno delle strutture – come nel caso dei terremoti – noi le troviamo e non abbiamo nessuna difficoltà a individuare le strutture di cui abbiamo bisogno”.





La base di Piacenza

Stando alle informazioni riportate dagli organi di stampa, la struttura scelta dalla Protezione Civile nei pressi di Piacenza sarebbe l’aeroporto militare San Damiano, situato nel comune di San Giorgio Piacentino a circa 15 chilometri dal capoluogo. Sempre Borrelli ha inoltre aggiunto: “Ci siamo preoccupati di individuare delle strutture che possano essere messe a disposizione per la sorveglianza, la vigilanza e l’isolamento di persone che hanno avuto contatti”.

Assieme all’aeroporto è stata anche predisposta la base del 50º Stormo dell’aeronautica militare sita nella località di San Polo di Podenzano, sempre nel piacentino. Su Milano invece sono stati trovati nel capoluogo 60 alloggi per i contagiati presso il comando militare dell’esercito.