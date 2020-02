Coronavirus a Bergamo: controlli su clienti di un ristorante

Controlli in corso sui clineti del ristorante-pizzeria Da Cecca della provincia di Bergamo: una persona col coronavirus vi aveva cenato il 14 febbraio.

Dopo l’aumento dei casi di coronavirus in Lombardia un ristorante situato in provincia di Bergamo ha annunciato che uno dei pazienti positivi al test si era recato nel locale per la cena di San Valentino. Tutti i clienti presenti quella sera verranno quindi contattati dall’Azienda sanitaria territoriale per i dovuti controlli.

Coronavirus a Bergamo: avviso di un ristorante

Il ristorante in questione è la Trattoria-Pizzeria Da Cecca situata a Spino al Brembo, frazione di Zogno. Il titolare ha spiegato che un uomo residente nel lodigiano, focolaio dell’epidemia, e infetto dal virus cinese ha presenziato nella sua struttura. Ne ha quindi data comunicazione all’ATS che gli ha consigliato di rimanere chiuso in via precauzionale fino a martedì 25 febbraio 2020. Questo per preservare i clienti dato che quel giorno scadrebbe il periodo di incubazione dell’infezione che è pari a 14 giorni.

Ci ha comunque tenuto a fare delle precisazioni, tra cui quella che tutto lo staff sta bene e non ha contratto il virus.

Ha poi aggiunto che l’eventuale pericolo di contagio ci sarebbe solo e soltanto per le persone presenti nel locale la sera del 14 febbraio. Queste persone verranno contattate dall’Azienda sanitaria che chiederà loro informazioni proprio stato di salute. In presenza di sintomi sospetti, provvederà ad attivare il protocollo di sicurezza ed effettuare i tamponi necessari. “Chi è venuto presso il nostro locale in date successive al 14 non ha avuto contatti diretti con la persona positiva“, ha specificato. Ha infine ribadito che non vi è alcun allarmismo e invitato tutti alla massima tranquillità.

Intanto a poche ore dall’annuncio vi sono stati anche i primi quattro casi nella bergamasca che hanno comportato anche la chiusura del Pronto Soccorso di Alzano Lombardo.