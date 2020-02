Un dipendente di Banca Mediolanum, in servizio presso la sede di Basiglio (Milano), è risultato positivo ai test per il coronavirus.

Banca Mediolanum informa che un proprio dipendente è risultato positivo al test per il coronavirus. Si tratta di un lavoratore in servizio presso la sede di Basiglio (Milano) e residente a Zavattello (Pavia). Attualmente, fanno sapere dalla Banca, “il collega è asintomatico e in isolamento domiciliare”.

Banca Mediolanum: “Dipendente positivo al coronavirus”

I vertici di Banca Mediolanum rassicurano sull’eventualità di un contagio tra gli altri dipendenti: il soggetto risultato positivo al coronavirus era “assente dall’azienda da venerdì 21 febbraio e nel fine settimana è stato contattato dalla competente ATS di Pavia. È tuttora asintomatico e in isolamento domiciliare”.