Due specializzandi del Policlinico di Milano sono risultati positivi al coronavirus. Avrebbero avuto contatti con il dermatologo infetto, ricoverato all’ospedale Sacco.

Coronavirus, due specializzandi positivi a Milano

Aumenta il numero di casi accertati in Italia. Intorno alle ore 12 di martedì 25 febbraio, si attestano 283 contagi nel Paese. Nella mattinata è stata diffusa la notizia dei primi casi al Centro-Sud: si tratta di un uomo risultato positivo ai primi test a Firenze e di una turista bergamasca, diagnosticata durante un viaggio a Palermo. Sono 7 le vittime, tutte nel Nord Italia e tutte di età avanzata o con patologie pregresse.





Migliorano invece le condizioni del dermatologo 50enne, ricoverato al Sacco di Milano per un sospetto caso di coronavirus. “Sto abbastanza bene, il peggio è passato” avrebbe dichiarato a chi gli ha fatto visita in ospedale.

Fondamentale è stata nel suo caso la tempestività nell’intervento: “Non appena ho avvertito i primi sintomi mi sono presentato al Sacco, perché già temevo che fosse qualcosa di meno banale di una semplice influenza“. Ai medici ha fatto sapere di aver effettuato diversi viaggi in Europa per partecipare a convegni medici, ma sempre “in zone non a rischio” di Grecia e Germania.

Sarebbe stato proprio lui a contagiare i due specializzandi del Policlinico meneghino che, al momento del tampone, avrebbero lamentato sintomi parainfluenzali.