Il governatore della Puglia Emiliano: "Non portate nella vostra Puglia l’epidemia lombarda, veneta ed emiliana".

La Puglia stabilisce la quarantena obbligatoria per chi torna dal nord. Il governatore della Puglia Emiliano è in apprensione per gli arrivi dalla Lombardia: teme la diffusione del coronavirus. Nella notte del 7 marzo, molti residenti lombardi hanno infatti preso d’assalto le stazioni dei treni per tornare a casa, nel meridione.

Puglia, la quarantena decisa da Emiliano

Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha quindi deciso di firmare un’ordinanza che: “Obbliga chi proviene dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma Piacenza, Reggio Emilia, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria a comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale“. In particolar modo, chi viene dalle zone del nord Italia colpite dal virus dovrà osservare la quarantena, ovvero “la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario”.

Emiliano ha poi affidato a facebook il suo messaggio, invitando alla responsabilità collettiva.

“Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: fermatevi e tornate indietro. Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l’autobus alla prossima fermata” ha scritto. Poi il governatore ha aggiunto “Non portate nella vostra Puglia l’epidemia lombarda, veneta ed emiliana. State portando nei polmoni dei vostri fratelli e sorelle, dei vostri nonni, zii, cugini, genitori il virus che ha piegato il sistema sanitario del Nord Italia. Avreste potuto proteggervi come prescritto, rimanendo in casa e adottando tutte le precauzioni che ormai avrete imparato”. Un invito alla responsabilità individuale e all’autodisciplina, fondamentale in questi giorni di emergenza. Infine, Emiliano ricorda a tutti che: “Se non rispetti l’ordinanza che ho emesso stanotte stai commettendo un reato.

E soprattutto sei passibile poi di un processo penale“.