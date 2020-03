Durante "Settimana Ventura" su Rai 2, l'astrologo fa il "Coronavirus oroscopo". Pioggia di critiche anche dal consiglio di amministrazione.

Simona Ventura, durante una trasmissione Rai in onda la mattina, ha annunciato l’oroscopo sul Coronavirus. La famosa conduttrice televisiva ha interrogato l’astrologo Mauro Perfetti sul fatto che le stelle avessero predetto l’arrivo dell’epidemia in Italia, o meno. In sovrimpressione campeggiava la scritta di dubbio gusto “Coronavirus cosa dicono le stelle”.

Oroscopo sul Coronavirus in Rai

Il programma Settimana Ventura ha fatto fare una bella caduta di stile a “mamma Rai”. In una situazione delicata come quella che stiamo vivendo, sembra che l’uscita della conduttrice e la scelta di mandare in onda un oroscopo del genere abbia sollevato numerose critiche, percepita dal pubblico (e non solo) come offensiva e superficiale.

“Guardando il quadro astrale dell’Italia, c’erano indicazioni che andavano a solleticare la salute.

Più che altro era un potenziamento, quello che sta succedendo, dei medici e degli infermieri”, ha detto l’astrologo. Resosi conto della rischiosa affermazione, Perfetti ha poi cambiato tono, rassicurando gli spettatori: “La cosa più importante è che le stelle lascino intravedere che ce la faremo, con un po’ di sacrifici”.

Quando il Coronavirus fa polemica

Sui social network si scatena la polemica, ma anche il consigliere d’amministrazione Rai, Riccardo Laganà, ha attaccato la scelta del programma: “È tempo che più di qualcuno paghi il conto di tanta cialtroneria sulla Rete 2. Il danno d’immagine è evidente”.

Di situazioni al limite del rispetto se ne stanno vedendo veramente tante, basti ricordare la ormai famosissima pizza italiana al Coronavirus, finto spot mandato in onda dall’emittente francese Canal +, che ha scaldato gli animi di tutto il Paese, scatenando anche qualche risposta di dubbio gusto come la pizza Notre Dame..

bruciata.