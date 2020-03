Coppia del lodigiano muore insieme dopo il 50esimo anniversario di matrimonio

Nel lodigiano una coppia di anziani consorti è morta a causa del coronavirus dopo aver festeggiato il 50esimo anniversario di matrimonio. É questa la storia di Alberto, 81 anni, e Antonietta 79 risultati positivi al coronavirus il 23 febbraio lui e la moglie pochi giorni dopo, a Guardamiglio, in provincia di Lodi. Poi il ricovero, ma in ospedali diversi a causa del sovraffollamento: Alberto a Crema, in condizioni gravi e Antonietta in quello di Lodi. Per loro, da sempre insieme, una separazione forzata che perà non avrebbe sortito effetti sul loro legame indissolubile.

Coppia del Lodigiano muore dopo il 50esimo

Il coronavirus ha preso il sopravvento su di loro, tanto innamorati l’uno dell’altra quanto fragili, per via dell’età, davanti al virus. Lui è morto il 7 marzo, lei il giorno seguente, solo 13 ore dopo.

Un legame descritto come indissolubile tra i due, andati via insieme dopo aver da posto festeggiato il loro 50esimo anniversario di matrimonio. Non a caso per l’ultimo saluto insieme è stata scelta la foto dei festeggiamento del loro ultimo anniversario.





Le parole della figlia della coppia

“Non potevamo raggiungerli, ma sapevamo che se fosse mancato l’uno, l’altra non avrebbe retto l’assenza”, queste le parole che la figlia della coppia del lodigiano ha rilasciato a Il Cittadino. “Credo che papà avesse capito che non ce l’avrebbe fatta così ha voluto chiamare tutti in quei giorni, quasi volesse rivolgerci l’ultimo saluto. Sapevamo che se ne fosse andato uno, l’altro non ne avrebbe sopportato l’assenza. Così è stato: insieme fino alla fine, anche nel loro ultimo viaggio“.