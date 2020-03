Dovevano trascorrere un periodo di quarantena dopo il rientro dalla Lombardia ma sono stati sorpresi in giro a Ischia: denunciati due giovani.

Sorpresi per le vie di Ischia nonostante si trovassero in quarantena causa coronavirus: due ragazzi che erano tornati dalla Lombardia sono stati denunciati. Avrebbero tentato di fuggire in un primo momento e di nascondersi dietro a un muretto, ma sono stati ben presto rintracciati e fermati. Il reato al quale dovranno rispondere i due 26enni è quello di diffusione colposa di epidemia e violazione del decreto di contenimento varato dal premier Conte.

Proseguono le denunce per violazione del decreto di contenimento del presidente del Consiglio. Due 26enni sono stati sorpresi per le vie di Ischia mentre sarebbero dovuti essere in quarantena preventiva causa coronavirus. Era tornati, infatti, dalla Lombardia (la regione più colpita dal Covid-19) e perciò dovevano trascorrere la quarantena in casa, come indicato dalla Asl regionale.

Pensando di non essere scoperti, i due giovani si sono messi a passeggiare per borgo Sant’Angelo e sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Nonostante il tentativo di fuggire e ripararsi dietro a un muretto, i due 26enne sono stati identificati e denunciati. I militari, inoltre, hanno scoperto l’obbligo che avevano sull’isolamento preventivo.





Sono scattate così le denunce sia per inosservanza del decreto governativo sia per il reato di diffusione colposa di epidemia. Lo stesso reato era accaduto anche a un uomo di 30 anni in gita da Lodi. Sono oltre 6 mila il totale delle denunce per violazione dl decreto segnalate dal Ministero dell’Interno.