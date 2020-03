Sono stati registrati 18 morti in una casa di riposo di Brescia: tra tutti, però, soltanto uno è risultato positivo al tampone per coronavirus.

Anche una casa di riposo di Brescia è stata colpita dall’emergenza coronavirus: sono stati registrati 18 decessi, ma tra questi soltanto uno è risultato positivo al tampone. “La tristezza per non essere riusciti a proteggerli è un sentimento che accomuna tutti noi all’interno della struttura”, ha detto Luca Laffranchi, presidente della Rsa.

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, presso la casa di riposo di Quinzano, in provincia di Brescia sono stati registrati 18 morti. Di questi, però, soltanto una vittima sarebbe risultata positiva al tampone effettuato dopo il decesso. Il presidente della Rsa in questione, Luca Laffranchi, ha annunciato la tristezza che affligge il personale della struttura per non essere stato in grado di proteggere in modo adeguato i suoi ospiti.

La provincia di Brescia, inoltre, è, insieme a Bergamo, una delle zone maggiormente colpite dal contagio da Covid-19.

Tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, infatti, sono stati registrati 315 decessi in tutta la provincia. Statisticamente, quindi, una persona è morta ogni 32 minuti.

Anche a Bergamo, come detto, la situazione non è migliore. Giorgio Gori, il sindaco, ha lanciato un messaggio, spiegando come i numeri “non dicono che molte persone stanno morendo nelle loro case” e quindi “non vengono censite”. Gli ospedali sono al collasso e non riescono a ospitare ulteriori malati. Perciò “a molte persone risultate positive al tampone, ma che non hanno gravi problemi respiratori si chiede solo di restare a casa”, ha spiegato Gori. Per questo motivo queste persone “non rientrano nelle statistiche“.