Coronavirus, Gallera: “Bertolaso non avrebbe mai immaginato una situazione così”

Gallera, rispetto all'emergenza coronavirus in Italia: "Bertolaso mi ha detto che non avrebbe mai immaginato una situazione così".

Nessuno poteva aspettarsi una situazione del genera: Gallera ha ammesso di aver contattato Bertolaso e insieme hanno cercato nuove possibili soluzioni per l’emergenza. Il prossimo passo, da quanto si apprende, sarebbe la chiusura totale delle attività in Lombardia. “È un sacrificio? Certo che lo è – ammette Gallera -. Ma non ci sono altre strade” perché “crescono i dati di Monza, di Lecco e quelli di Milano, dove iniziano a diventare significativi. Non c’è una cura contro il Covid-19, per ora solo terapie sperimentali. E gli ospedali sono al limite”.