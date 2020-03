Una donna ha attraversato tutta l'Italia prendendo aerei e taxi pur essendo positiva al coronavirus: la denuncia del sindaco di Modica.

Una donna positiva al coronavirus è tornata dalla Lombardia in Sicilia prendendo due aerei e un taxi, violando così le norme varate dal governo per il contenimento dei contagi. A denunciare l’accaduto il sindaco della sua cittadina, Modica, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook.

Coronavirus: donna positiva prende due aerei

Ignazio Abbate ha spiegato che la donna stava già male quando ha fatto il suo ingresso nella provincia di Ragusa perché aveva la febbre. Partita da Pavia in direzione Milano, costei ha preso un’aereo per Roma e successivamente uno per Catania. Da qui è salita su un taxi che l’ha portata a Modica. In tutti questi spostamenti nessuno l’ha controllata né le ha misurato la temperatura corporea. “Eppure la donna era positiva e malata. Ora è ricoverata nell’ospedale Maggiore“, ha aggiunto il primo cittadino.

Quest’ultimo ha sottolineato che, pur pregando che la concittadina si riprenda e possa presto essere dimessa, è costretto a denunciarla per attentato alla salute pubblica.

Ha infatti parlato di un fatto di una gravità inaudita perché se tutti i movimenti trovassero conferma sarebbero moltissime ore le persone che ora potrebbero essere contagiate. In primis le persone che l’hanno soccorsa e in più tutti coloro che hanno viaggiato con lei.





“Vi sembra una cosa normale? Noi ci sforziamo a controllare che tutte le persone rispettino la quarantena e poi può arrivare anche una sola persona senza nessun pudore e andare a contaminare un’intera città. Ne terremo conto e chi ha responsabilità politica la dovrà pagare“, ha concluso.