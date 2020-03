È morto a Roma un malato di coronavirus: si tratta di un giovane 33enne montenegrino. Il decesso è avvenuto presso l'Istituto Spallanzani.

È morto a Roma un altro malato di coronavirus: si tratta di un ragazzo di 33 anni originario del Montenegro. Il decesso è avvenuto all’ospedale Spallanzani della Capitale. Le autorità sanitarie hanno disposto gli esami autoptici sulla salma. L’obiettivo è quello di accertare le esatte cause della morte del ragazzo. Nel Lazio è la seconda vittima da coronavirus al di sotto dei 35 anni.

Il primo decesso ha creato scompiglio in tutta la regione. Il caso ha riguardato Emanuele Renzi, morto all’ospedale Policlinico di Roma Tor Vergata il 21 marzo scorso. Renzi aveva 34 anni e si trovava in condizioni di salute buone come avevano riferito i familiari. I sanitari in quel caso avevano ricostruito l’indagine epidemiologica. Emanuele era stato a Barcellona in Spagna con gli amici dal 6 all’8 marzo.

Finita la vacanza era tornato al lavoro in un call center il 9 marzo. Il 10 marzo i primi sintomi poi, il 16 marzo, è stato ricoverato al Policlinico. Il giovane, come detto, non ce l’ha fatta.





Si attende ora chiarezza intorno al secondo decesso per un under 35 nel Lazio. Le autorità sono al lavoro per ricostruire anche per il giovane montenegrino l’esatta storia epidemiologica. L’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato e la task-force regionale per il coronavirus a Roma con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù hanno diffuso i dati aggiornati. Si parla in totale di 40 guariti in 24 ore, 103 totali, 17 decessi e 188 nuovi casi di contagio.