In Lombardia, per far fronte all'emergenza coronavirus, la ricetta medica potrà essere ricevuta sul proprio smartphone.

Per far fronte all’emergenza coronavirus in Lombardia dal 3 aprile la ricetta medica potrà essere inviata ai pazienti via sms o email. É la nuova frontiera della Sanità lombarda che mira alla completa digitalizzazione per evitare il più possibile il contatto tra medico e malati, con il fin di limitare il più possibile o contagi. Grazie a questa iniziativa coloro che hanno attivato il Fascicolo sanitario elettronico potranno ritirare i farmaci che richiedono una ricetta semplicemente presentando la tessera sanitaria e il codice della ricetta.

Coronavirus, in Lombardia la ricetta medica digitale

Questo il comunicato della Regione Lombardia: “Stiamo attivando il servizio di trasmissione automatica del codice della ricetta all’indirizzo e-mail e al numero di cellulare registrato sul sito del Fascicolo sanitario elettronico o su altri servizi digitali della Regione. Dal 3 aprile 2020, pertanto, riceverà i codici ricetta (NRE, Numero Ricetta Elettronica) per le prescrizioni farmaceutiche sia tramite e-mail, sia tramite sms, qualora abbia reso disponibile anche un numero di cellulare”.

Inoltre a partire dal 3 aprile, “se tra i suoi contatti è presente una persona che vorrebbe usufruire del servizio di notifica tramite SMS, ma non ha mai avuto modo di accedere ai servizi digitali di Regione Lombardia, questa persona potrà attivare il servizio di invio del codice della ricetta via SMS senza necessità di autenticarsi, bensì collegandosi semplicemente al sito www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it e inserendo il proprio numero di cellulare”.





É stato anche attivato sempre dalla regione un Contact Center al numero verde 800.030.606 o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica contactcenter-SISS@regione.lombardia.it.