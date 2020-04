Una famiglia americana è stata sterminata dal coronavirus: in pochi giorni Kelly ha perso il fratello e i genitori

Prima il fratello, poi i genitori. Il coronavirus si è portato via in poco tempo tutta la sua famiglia e un altro membro è ricoverato in gravi condizioni: è il dramma vissuto da Kelly Conkey Billups, una 54enne americana.

La donna ha raccontato la tragedia dalla sua casa di Grove City, in Ohio, dove sta trascorrendo la quarantena. “È come un incubo. È come sapere che sta scoppiando una grande tempesta invernale e ti prepari, chiedendoti solo quanto finirà e cosa succederà quando sarà tutto finito“. Queste le uniche parole che si è sentita di dire di fronte alla perdita dei suoi cari.

Il fratello, David Conkey, il fratello di Kelly, è morto domenica 29 marzo 2020 all’età di 51 anni. Dopo soli due giorni, entrambi i suoi genitori Lewis e Judith Conkey sono venuti meno a un paio d’ore di distanza l’uno dall’altra.

La madre non molto tempo prima aveva affrontato un intervento chirurgico e aveva bisogno della riabilitazione. Così David e la moglie avevano fatto un viaggio nell’Ohio per aiutarla a cercare una struttura adatta. “Abbiamo riso e scherzato, siamo stati semplicemente insieme” ha ricordato Kelly.





Quando però il fratello è tornato a casa sua ha iniziato a manifestare i sintomi tipici del Covid-19. A distanza di sole 48 ore necessitava della terapia intensiva. Nel medesimo giorno anche il padre ha cominciato a non sentirsi bene e poco dopo anche la madre. Come se non bastasse, anche il marito di Kelly è stato trasportato in ospedale per il medesimo motivo: le resta solo da sperare che almeno lui riesca a vincere il virus.

Stando ai dati di 3 aprile 2020, gli Stati Uniti sono il paese al mondo con più contagi.