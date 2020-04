Poco prima dell'alba è stato registrato un terremoto al largo di Crotone. Solo poche ore prima una scossa di M 3.2 aveva fatto tremare la capitale.

A poche ore dalla scossa che ha fatto tremare la capitale, un terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato in Calabria, al largo della costa di Crotone. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Terremoto a Crotone

Il sisma principale è stato preceduto da una serie di scosse di potenza inferiore. Lo sciame sismico ha avuto inizio poco dopo le 5 di mattina. Le due scosse più significative si sono verificate alle ore 05.13, di magnitudo 3.3, e alle 05.26, di magnitudo 2.5. Alle ore 05.52 la terra ha tremato di nuovo, questa volta con una scossa di magnitudo 3.8. L’epicentro è stato localizzato a circa 3 chilometri dalla costa di Crotone, con ipocentro a una profondità di circa 23 chilometri.

Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione locale, ma non si registrano danni a persone o cose.





Scosse a Roma ed Emilia Romagna

La terra continua a tremare mentre l’Italia è alle prese con l’emergenza coronavirus. Tre giorni prima un sisma di magnitudo 2.9 è stato localizzato a Mirabello, in Emilia Romagna. Nessun danno ma paura tra la popolazione, e anche un pizzico di ironia: “Dobbiamo stare in casa per il coronavirus e fuori per il terremoto. Insomma, stiamo in giardino“.

Nella notte tra il 2 e il 3 aprile, invece, una scossa di magnitudo 3.2 è stata avvertita dalla popolazione di Roma e dintorni.