Come di consueto, alle 18:00 la Protezione Civile ha diramato il bilancio quotidiano dei nuovi casi e decessi di coronavirus.

Angelo Borrelli ha fornito il bilancio relativo ai contagi da coronavirus aggiornati a sabato 4 aprile 2020. Rispetto al giorno precedente vi sono state 4.805 persone diagnosticate positive in più (per un totale di 124.632 casi) e 681 decessi (in tutto sono 15.362). L’incremento delle persone infette presenti sul suolo nazionale è quindi pari a 2.886 (nel complesso sono 88.274). Per la prima volta il numero dei pazienti in terapia intensiva è diminuito di 74 unità: “Ci consente ai nostri ospedali di respirare: è il primo valore negativo dall’inizio dell’emergenza“.