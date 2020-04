La leucemia colpisce due bambini su un milione: Elisa era una speciale. Scomparsa dopo anni di lotta, i genitori l'hanno ricordata con dolore.

Elisa Pardini soffriva di leucemia fin da quando era molto piccola e mentre si trovava ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma, è improvvisamente deceduta. La bimba di cinque anni e mezzo aspettava da tempo un trapianto di modollo. Le sue condizioni si sono purtroppo aggravate e i genitori hanno comunicato sui social che la piccola è morta. “Elisa il nostro cucciolo ci ha lasciati soli… – scrivono -, è morta…e io e Sabina con lei…”. Elisa era nata il 27/06/2014.

Elisa vinta dalla leucemia

La leucemia colpisce uno o due bambini su un milione: Elisa, purtroppo, era una bambina speciale. Fin da quando era piccolina soffriva di questa malattia, che l’ha costretta al ricovero nel reparto di oncologia dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Proprio lì attendeva un donatore per effettuare un trapianto di midollo. Era partita una gara di solidarietà per lei, ma la prima operazione non è andata a buon fine.

Prima che iniziasse questo calvario, i genitori della piccola Elisa vivevano a Pordenone: papà Fabio e mamma Sabina hanno perso la figlia che più amavano.

Lui è un imprenditore e lei un’infermiera.

“Non so cosa darei per restare a casa – avevano scritto sui social -. Sono 3 anni che non la vedo più insieme agli affetti più cari”. In un clima difficile come quello dell’emergenza coronavirus, il loro messaggio era straziante: “La nostra è veramente una vita infernale piena di continue problematiche…Tenete duro…lo so che

non è facile ma credetemi ce la potete fare…si tratta ancora almeno per voi di aspettare non così tanto tempo…Per noi rimane ancora una grande incognita”.