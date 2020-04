coronavirus fuga milano video

Una lunga colonna di auto in fuga da Milano - Meda per il weekend di Pasqua, il video fa il giro del web

I divieti agli spostamenti imposti dall’emergenza coronavirus non hanno bloccato del tutto la fuga da Milano – Meda per Pasqua e il video dei controlli in strada è diventato virale sui social. A girare il filmato della lunga coda di automobilisti impegnati ad uscire da uno dei territori più colpiti dal Covid-19 è stato il giornalista di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi che ha sottolineato come l’ingorgo sia stato creato dalla presenza di un posto di controllo delle forze dell’ordine impegnate a visionare ogni singolo mezzo di trasporto.



Coronavirus, il video della fuga da Milano- Meda

Non è chiara la sera in cui sia stato il registrato il video, ma va precisato che il posto di blocco si trova nei pressi dell’ospedale Niguarda e che l’orario coinciderebbe con la fine del turno di molti medici, infermieri e operatori sanitari della struttura.

E’ quindi molto probabile che buona parte delle auto incolonnate fosse proprio di lavoratori dell’ospedale che tornavano a casa. In ogni caso, sono stati tutti controllati e chi non aveva motivi validi per muoversi è stato sanzionato.

I controlli a Pasqua e Pasquetta

“Guardate che roba!”, ha esclamato ad un certo punto del video Nuzzi, più o meno la stessa reazione che potrebbero aver avuto i molti che hanno condiviso il filmato con tanto di commenti di indignazione per la mancanza di responsabilità da parte di alcuni cittadini che sembrano preferire una Pasqua lontani dalla città piuttosto che la salute nazionale.





Come ampiamente affermato da più fonti istituzionali, nella giornata di Pasqua e Pasquetta i controlli da parte delle forze dell’ordine saranno serratissimi su strade e autostrade, al fine di scoraggiare i malintenzionati ad organizzare scampagnate o gite fuori porta.

Il messaggio dunque è sempre lo stesso: rimanere a casa.