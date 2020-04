A Palermo la quarantena la si affronta in qualsiasi modo. Un uomo ha infatti deciso di passeggiare per strada con una pecora: fermato e subito multato.

La fantasia anti-quarantena invade l'intera penisola: a Palermo, il Coronavirus, lo si accantona passeggiando con tanto di pecora al seguito. La Polizia Municipale ha infatti fermato e multato un uomo che, per strada, stava camminando con l'ovino al guinzaglio, disinvolto e forse quasi inconsapevole di quanto stava accadendo.

Coronavirus, Palermo: a spasso con una pecora

La quarantena incomincia a pesare a molti e questa storia ne è la dimostrazione. Intercettato in viale Regione siciliana, nel palermitano, un uomo è stato fermato mentre passeggiava per strada. Fin qui non ci sarebbe niente di sconvolgente, se non che l’uomo avesse con se un animale da passeggio diverso dal solito. Quello che gli camminava rigorosamente di fianco era una pecora: ovviamente legata a un guinzaglio. Il siciliano ha infatti pensato di aggirare le regole anti-contagio servendosi dell’animale che però difficilmente sarebbe passato inosservato.

Non solo cani, quindi: qualunque animale di questi tempi va bene. Pappagalli, gatti ed ora anche una pecora può essere utilizzata per uscire qualche minuto di casa. Un video ha immortalato il momento e ha subito fatto il giro del web. Chiunque ha potuto vedere i due, che con estrema tranquillità, passeggiavano l’uno accanto all’altra, quasi come se non ci fosse niente di strano. L’uomo è stato infatti subito intercettato dalla Polizia Locale e dopo una spiegazione non del tutto convincente è stato multato.