Più di 30.000 persone hanno aderito alla petizione per il commissariamento della Lombardia: sotto accusa la gestione della sanità.

Sono circa 30.000 le firme raggiunte in poche ore dalla petizione per il commissariamento di Regione Lombardia lanciato dalla rete di associazioni e movimenti della sinistra milanese Milano 2030. La piattaforma usata è Change.org e in sole 48 ore ha trovato l’appoggio di migliaia di cittadini e scatenato una discussione sui social, dove per diverse ore l’hashtag #CommisariatelaLombardia è rimasto in cime alle tendenze Twitter italiane.

Petizione per il commissariamento della Lombardia

La richiesta è quella che venga istituito un commissario ad acta per la sanità lombarda, accusata di mala gestione durante l’emergenza coronavirus. Nel testo della raccolta firme promossa si leggono i principali capi d’accusa. Tra questi la frammentazione dell’assistenza territoriale, la decisione di trasferire i malati di Covid19 nelle Rsa, lo scarso coinvolgimento della sanità privata.

Ma anche le, a loro detta, esigue cifre del bilancio regionale destinate a far fronte all’epidemia.

Al centro delle critiche dei firmatari vi è il modello lombardo di sanità, quello che secondo gli autori della petizione ha portato ad uno smantellamento della sanità pubblica in favore di quella privata grazie alla regionalizzazione. Proprio quest’ultima considerano la causa principale delle difficoltà di coordinamento che hanno impedito che l’emergenza avesse una gestione tempestiva.

Intanto continuano le indagini delle forze dell’ordine sulla gestione dei pazienti delle Rsa, soprattutto del Pio Albergo Trivulzio. Il direttore generale Giuseppe Calicchio è indagato per epidemia e omicidio colposi.