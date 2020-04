Positiva al coronavirus dopo 57 giorni: la storia di Bianca Dobroiu, studentessa e modella 23enne di Bologna.

Si chiama Bianca Dobroiu, è una studentessa e modella di 23 anni e da ben 57 giorni risulta positiva al coronavirus. La ragazza era stata una delle prime contagiate a Bologna dove il 28 febbraio era stata ricoverata con febbre altissima, oltre 40, e dolore alle ossa. Da allora sono passati quasi due mesi e ben 6 tamponi, a nessuno dei quali è risultata negativa al Covid-19. Un caso unico in Italia, visto che il decorso della malattia è solitamente più breve. É stata dimessa dall’ospedale di Bologna il 6 marzo, quando il termometro registrava al massimo 37.2. Da allora è ancora in isolamento a casa, non guarita dal coronavirus.

Bianca Dobroiu: positiva dopo 57 giorni

In un’intervista all’emittente locale Rete 7, la modella ha detto: “Non ho più sintomi dai primi di marzo, ma i medici mi hanno detto che sono ancora portatrice del virus e contagiosa”.

La ragazza ha poi spiegato di essere risultata sempre positiva ai test, tranne che nel quarto tampone che aveva dato un risultato incerto, fino al sesto fatto il 16 aprile. Non soffre di patologie pregresse e soprattutto non presenta più sintomi, ma deve rimanere in isolamento. Bianca sembra però non aver perso la speranza, ammettendo di ritenersi fortunata “per non averlo preso in una forma peggiore”.





Il desiderio di una passeggiata

Tra le cose che non vede l’ora di fare appena potrà uscire di casa dice “Semplicemente una passeggiata di un’ora all’aria aperta“. Bianca convive in sicurezza con la mamma che ha fatto tre tamponi, risultati tutti negativi. La cosa che più le pesa è di non poter girare liberamente neanche in casa: “Cerco un po’ di muovermi, però stare costantemente chiusa in camera perché esco poco per non aver tanti contatti con mia mamma, è pesante”.