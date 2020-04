Coronavirus a Treviso: morta infermiera di 44 anni, assisteva gli anziani. Simonetta De Piccoli si è spenta all'ospedale di Bassano del Grappa.

Coronavirus, a Treviso un’infermiera di 44 anni è morta a causa del covid-19: Simonetta De Piccoli si è spenta all’ospedale di Bassano Del Grappa, dove era ricoverata in terapia intensiva. Si tratta della seconda più giovane vittima veneta, insieme a una 35enne di Teolo, di quel virus che ha provato a combattere per oltre un mese, sostenuta dalla speranza di tornare dal marito Paolo Cescon e dai figli Martina e Leonardo, con i quali viveva a Visnà di Vazzola, in provincia di Treviso. Simonetta è morta mercoledì sera, in Terapia intensiva all’ospedale di Bassano, dove era stata trasferita dal reparto Covid di Conegliano, quando le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate.

Il coronavirus Simonetta non lo aveva riconosciuto subito. Tutto era iniziato con i sintomi dell’infezione e la quarantena: “All’inizio forse i medici non hanno capito la gravità del suo stato – racconta la cugina Claudia al Corriere della Sera -.

Quando ha cominciato a stare male le hanno detto di rimanere a casa, l’hanno curata con gli antipiretici. Forse perché era giovane e forte hanno pensato che bastasse. E che non servisse neppure farle il tampone”. Nonostante presentasse i sintomi del coronavirus, non le è stato fatto il test: la donna lavorava con gli anziani e i malati, che assisteva al domicilio per la cooperativa per la quale lavorava.





Dopo due settimane di febbre alta, sono subentrati i problemi respiratori per la povera Simonetta De Piccoli, morta a soli 44 anni: “Stava sempre peggio e alla fine l’hanno ricoverata – spiega ancora la cugina – solo allora le hanno fatto il tampone, risultato positivo. Simonetta ha combattuto come una leonessa. Anche quando l’hanno trasferita in Terapia intensiva era determinata a farcela”.

Purtroppo, dopo lunghe settimane nel reparto intensivo, mercoledì è morta senza poter riabbracciare i suoi cari. “Da quando è stata ricoverata, il marito e i figli hanno potuto sentirla poche volte. E questo ha reso tutto ancora più straziante”.

Il ricordo di Simonetta De Piccoli

Simonetta De Piccoli aveva avviato un’attività di sostegno per i compiti per i bambini che ne avevano bisogno, soprattutto stranieri, si era impegnata con la Pro Loco per dare ai ragazzi, la domenica, possibilità di incontro e di gioco. “La amavano tutti. E se qualcuno aveva bisogno di un aiuto sapeva che, bussando alla sua porta, l’avrebbe trovato. Anche quando è scoppiata l’emergenza, Simonetta ha lavorato finché ha potuto, senza mai tirarsi indietro”. Ma forse le è stato fatale.