A Roma è stato arrestato un vioelnattore di origini colombiane. L'uomo sarebbe stato fermato grazie al suo smartphone.

Un violentatore seriale di origini colombiane è stato arrestato a Roma. il 31enne è stato riconosciuto da alcune sue vittime, ma ad incastrarlo sono state alcuni tabulati presenti sul suo smartphone.

Roma, arrestato violentatore colombiano

A Roma è stato arrestato un violentatore seriale. Il 31enne di origini colombiane è stato riconosciuto da alcune sue vittime, grazie alle riprese di una telecamera di sicurezza che lo ha colto inflagrante durante un’aggressione sessuale in strada.

Ad incastrarlo però ci ha pensato il suo smartphone: dopo aver sentito la testimonianza delle sue vittime di aggressione, la poliza ha svolto delle indagini sulle celle telefoniche e ha notato che l’uomo era sempre presente nel luogo delle violenze in quello stesso giorno e stessa ora.





Almeno 6 vittime

Le indagini sono cominciate lo scorso 9 novembre, quando due donne denunciarono di aver subito abusi sessuali.

Il ragazzo descritto da entrambe era di carnagione olivastra e indossava un zaino. Dopo averle palpeggiate nelle zone intime, le due ragazze sono scappate gridando aiuto, ma l’umo è riuscito a raggiungere una delle due ragazze, abusando di lei sul cofano di un’auto.

Fortunatamente, coem abbiamo già detto, una telecamera di videosorveglianza ha registrato una delle aggressioni. Durante le indagini e grazie alle descrizioni delle donne e alle immagini delle telecamere, i poliziotti sono riusciti ad identificare il 31enne. Ora si trova in carcere, ma sono in corso altre indagini per capire se sia colpevole di altri abusi rimasti nascosti.