Attivo un numero verde per fornire sostegno psicologico gratuito durante il lockdown per via del Coronavirus.

Per fornire sostegno psicologico a tutti i cittadini, durante l’emergenza Coronavirus è attivo un numero verde appositamente dedicato. L’iniziativa è partita dal Ministero della Salute, in collaborazione con la Protezione Civile e il Servizio Sanitario Nazionale, ed è completamente gratuita.

Sostegno psicologico tramite numero verde

Il servizio 800.833.833 è raggiungibile anche dall’estero tramite il numero 02.20228733. Tutti i giorni dalle 8 alle 24 un gruppo di professionisti, fra cui psicologi, psicoterapeuti e psicanalisti, risponderanno alle richieste di aiuto. L’idea è quella di fornire supporto a chi ne sente il bisogno, non importa di quale entità sia il disagio interiore che si percepisce.

Durante il lockdown per via delle norme anti Coronavirus, sono sempre più le persone che hanno bisogno di non sentirsi sole o che magari vorrebbero esternare dei pensieri che le affliggono.

Il primo livello di intervento riguarda appunto l’ascolto telefonico, per avere un dialogo aperto con i cittadini, dopodiché si può passare a quello successivo con una forma di aiuto più specifica.

Un aiuto durante il Coronavirus

Alcune telefonate infatti vengono inoltrate, se ritenuto opportuno e comunque in una seconda fase, a servizi sanitari e sociosanitari del SSN o società scientifiche che operano in ambito psicologico. In base alla specificità della persona chiamante, si può accedere a servizi di psicologia dell’infanzia o adolescenza, dipendenze, psico-oncologia. Il supporto psicologico in questo caso è ripetibile online o al telefono fino a 4 volte.

Un’iniziativa simile è già attiva da tempo grazie a diverse associazioni di psicologi italiani, fra i quali l’Ordine professionale. La linea dedicata al sostegno psicologico a distanza si chiama Pronto Psy, ma ce ne sono tante altre e tutte completamente gratuite.