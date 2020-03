Coronavirus e benessere psicofisico, un argomento importante che vede piena espressione in diverse iniziative gratuite per chi resta a casa.

Durante la quarantena anti Coronavirus è fondamentale prendersi cura del nostro benessere psicofisico. Sono diverse le iniziative che vedono coinvolti professionisti del settore fitness e della psicologia, che a titolo gratuito offrono supporto a chi lo desidera.

Benessere psicofisico e fitness

Rimanere forzatamente a casa non è poi così semplice, soprattutto perché siamo abituati a fare di tutto, ogni giorno. Per questo motivo, persone dal grande cuore come Ylenia Vaccarella, professionista di fitness e discipline olistiche, hanno deciso di impegnarsi gratuitamente per chi vuole fare movimento in casa.

La sua iniziativa è partita durante una giornata come tante altre, quando ha deciso di riprendere con lo smartphone un allenamento e mandarlo via mail ad alcune sue clienti abituali: l’entusiasmo è stato talmente tanto che da lì ha creato un gruppo su Facebook, “Spazio Benessere”, dove pubblica video dirette per allenarsi con gli utenti.

“Sui social vedevo persone buttarsi giù, rifugiarsi nel cibo, patire la mancanza di attività fisica”, spiega Ylenia, “così ho creato un gruppo dove potersi svagare e staccare la spina da tutta la negatività che ci circonda”.

Le adesioni crescono ogni giorno di più e ci sono utenti che si collegano con lei da diversi Paesi europei. Nelle sue lezioni non c’è un livello, tutti possono fare movimento seguendo classi di total body, ginnastica posturale, pilates e Olit, un’attività fisica olistico-propriocettiva che si esegue in sincronia con la musica.

Supporto psicologico durante il Coronavirus

Da quanto è iniziata la quarantena, diverse associazioni hanno sviluppato iniziative gratuite di supporto psicologico. Fra queste, la Società Psicanalitica Italiana (Spi), il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop), la Croce Rossa e la Società Italiana Psicologia dell’Emergenza (Sipem). Molti professionisti, inoltre, stanno offrendo sedute gratis ai loro pazienti.

Assieme all’Ordine degli Psicologi di tutte le Regioni d’Italia e diversi professionisti volontari, Sipem SoS offre sostegno a tutti, anche a chi è impegnato in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.

Il servizio si chiama “Pronto Psy” e vi si può accedere mandando un sms ad un numero di cellulare specifico o una mail: entro 48h si viene ricontattati da un volontario con il quale parlare tramite audio o video.

Ludovica Andrea Ibba, giovane psicologa clinica, sta offrendo il suo aiuto proprio come volontaria Sipem Sos. “Stiamo vivendo una situazione paradossale, in cui tutti siamo spaventati, stressati e facciamo fatica a controllare le nostre emozioni, i nostri pensieri, soprattutto se soli a casa”, spiega, “Non dobbiamo permettere alla paura di trasformarsi in panico e generare situazioni spiacevoli come quelle delle liti nei supermercati per l’ultimo pacco di pasta!”.

Le abbiamo chiesto, inoltre, quanto sia importante il supporto psicologico in momenti come questo: “È importantissimo, perché può aiutare a risvegliare le nostre risorse”, racconta, “Poter trovare qualcuno disponibile ad ascoltarci, come cercare d’investire il proprio tempo in nuove attività che magari prima trascuravamo, è fondamentale”.