Il politologo non avrebbe alcun dubbio: il contagio è l'unico modo per sconfiggere il coronavirus secondo Edward Luttwak.

Qual è il modo per sconfiggere il coronavirus? Se ne è parlato a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris. In particolare, secondo Edward Luttwak l’unica via d’uscita da questa malattia sarebbe il contagio. “Si deve accettare il contagio fino al limite delle capacità di gestive dei malati più gravi”, ha detto inizialmente. Poi ha anche aggiunto che “questo virus non sarà fermato né da Padre Pio né da un vaccino”. Infine, ha chiarito che “fino a che il vaccino non arriva e verrà fatto a miliardi di persone” occorre continuare sulla via del contagio.

Edward Luttwak sul contagio

Edward Luttwak ha citato l’esempio del Maryland, lo stato negli Usa dove “hanno approfittato per fare lavori stradali e lanciare cantieri” nonostante l’emergenza. Quello che il politologo ha voluto sottolineare a Giovanni Floris è che l’unico modo per sconfiggere il coronavirus – ha detto Edward Luttwak – è il contagio.

Insomma, secondo il politologo “il contagio è l’unica via d’uscita. Questo virus non sarà fermato né da Padre Pio né da un vaccino, fino a che il vaccino non arriva e verrà fatto a miliardi di persone”. La speranza di molti, invece, è quella di contenere il contagio e sperare in un vaccino entro il prossimo anno.