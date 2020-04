Curva epidemiologica in discesa e indice di contagio del coronavirus sotto l'1 in tutta Italia: le parole di Silvio Brusaferro.

Durante una conferenza stampa, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha affermato che l’indice di contagio da coronavirus, ovvero il numero di persone a cui un infetto può trasmettere l’infezione, è sceso sotto quota 1 in tutte le regioni italiane. Ha inoltre confermato che la curva dell’epidemia continua a decrescere nel numero di casi positivi in ogni territorio.

Coronavirus: indice di contagio

Oltre alla diminuzione sia dei sintomatici che dei casi diagnosticati, si è anche ridotto il numero delle zone rosse. Stando ai dati di giovedì 30 aprile 2020 vi sono infatti 74 comuni in sette regioni, segno della capacità di individuare precocemente focolai e limitarli. Brusaferro ha poi specificato che la curva dell’epidemia è analoga negli italiani e negli individui di nazionalità straniera.

In questi ultimi sono stati rilevati 6.395 casi, essi sono partiti con uno sfalzamento di due/tre settimane. Ha dunque avuto un ritardo del momento di inizio.

Quanto alla letalità dell’infezione, ha affermato che non mostra variazioni. “Il virus colpisce le età più elevate e un’alta percentuale di persone decedute presentavano almeno tre sintomi“, ha spiegato. Il presidente dell’ISS ha voluto anche fare una precisazione sul report del comitato tecnico-scientifico secondo cui, con una riapertura totale, ci sarebbero stati 151 mila ricoveri in terapia intensiva in un solo mese.





“Il documento non era segreto ma allegato. La finalità era quella di fare stime ed ipotesi per simulare l’andamento dell’epidemia in una logica con la quale vogliamo riaprire il paese“, ha chiarito.

Ha infine aggiunto che un altro scopo era quello di cercare di categorizzare le variabili che determinano la circolazione del virus cercando di capire il peso di ognuno nella sua diffusione.