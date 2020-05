Napoli, poliziotto aiuta anziana con la spesa: la foto a braccetto

La Questura di Napoli ha postato su Instagram una foto molto toccante che ritrae un poliziotto che aiuta un'anziana a portare la spesa.

Una foto davvero emozionante quella postata su Instagram dal profilo della Questura di Napoli, quesuradinapoli_officialpage. La foto, scattata nella stessa Napoli, ritrae un poliziotto che aiuta una donna anziana a portare la spesa. Come si legge dal post, la donna si chiama Rosa, ha 91 anni ed è una ex insegnante.

La foto del poliziotto con la donna anziana

La donna trasportava con difficoltà la spesa appena effettuata. Quando ecco che in suo soccorso è giunto un poliziotto del commissariato Vicaria Mercato. Nella foto infatti il poliziotto aiuta l’anziana di Napoli a portare la spesa, sorridendo verso la fotocamera, attraverso la mascherina. Il post ha letteralmente commosso gli utenti del social network e ha dimostrato ancora una volta la solidarietà infinita degli abitanti della città partenopea.

Non solo un aiuto fisico

“Durante il tragitto i poliziotti hanno ascoltato i racconti dei tempi in cui la donna insegnava in una scuola” si legge nella didascalia del post.

In fondo alla didascalia, l’hashtag #lamiciziaèunacosaseria. Non soltanto un aiuto fisico quindi, quello apportato dal poliziotto, ma anche e soprattutto un aiuto psicologico, fondamentale in un periodo storico come quello in cui stiamo vivendo.

É ormai risaputo che gli anziani rientrino tra i soggetti più colpiti dal Coronavirus. Questa foto è un segnale davvero forte della sensibilità e generosità dimostrata nei confronti delle persone più in difficoltà.

Napoli, una città solidale

Napoli, inoltre, è una delle prime città italiane ad aver aderito all’iniziativa di sostegno alimentare”Chi può metta, chi non può prenda“, e si dimostra ancora una volta uno dei luoghi simbolo di valori quali solidarietà e vicinanza alle persone più bisognose.

Questo episodio si aggiunge alla lista delle tante manifestazioni di solidarietà nei confronti degli anziani, assieme a quelle già avvenute anche da volti noti dello spettacolo.