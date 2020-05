I vigili urbani di Torino hanno multato un barista che ha portato dei caffè a due poliziotti in servizio: nella città il servizio d'asporto è ancora vietato.

Un barista di Torino è stato multato dai vigili urbani per aver portato il caffè ai poliziotti in servizio fuori dal Monte dei Pegni. Secondo le forze dell’ordine si è trattato di un servizio da asporto che nella città non è consentito fino al 9 maggio 2020 e ora l’esercente si trova a dover pagare una sanzione di 400 euro.

Barista multato per aver portato caffè ai poliziotti

Si tratta in particolare del titolare del bar bistrot napoletano Tuocc & Fuje di via Monte di Pietà 23. Nella mattinata di mercoledì 6 maggio 2020 ha ricevuto un’ordinazione con tre caffè da parte del direttore del banco dei pegni che evidentemente avrebbe voluto offrirlo anche ai due agenti della Polizia che controllavano fuori dalla struttura il rispetto delle norme anti contagio.

A quel punto Giuseppe Viscardi, il barista, è uscito dal suo bar per effettuare la consegna, lasciando due bevande ai poliziotti e portandone una al direttore.

Ma poco dopo i vigili urbani lo hanno multato. “Se ne avessi portato soltanto uno al direttore sarebbe stata una consegna a domicilio (consentita) perché lui lavora a quel preciso indirizzo, ma lo stesso non vale per gli agenti che lavorano in strada“, ha spiegato. Nel verbale si legge infatti che i due caffè dei poliziotti sono stati percepiti come servizio da asporto, quindi vietato al momento dei fatti.

“Di sicuro farò ricorso contro questa multa assurda che affonda il coltello nella piaga in una situazione già drammatica. Siamo chiusi da mesi e stiamo cercando in qualche modo di rialzare la testa rispettando tutte le regole“, ha spiegato Giuseppe.