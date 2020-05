Coronavirus, Bianca Dobroiu è finalmente negativa dopo 75 giorni

Bianca Dobroiu è negativa coronavirus dopo 75 giorni, era stata la paziente 1 di Bologna.

Dopo ben 75 giorni Bianca Dobroiu è finalmente risultata negativa al test del coronavirus. Il suo caso aveva fatto scalpore in quanto la degenza della malattia non è mai arrivata ad essere così lunga, almeno in Italia. La ragazza di 22 anni, era stata la paziente 1 di Bologna ed era stata inizialmente ricoverata al Sant’Orsola per poi uscire dall’ospedale il 5 marzo scorso, vista l’assenza di sintomi. Ma il 18 aprile le avevano comunicato che il tampone continuava a non dare esito negativo per due volte di fila. Di fatto, dunque, non era ancora guarita dal Covid-19. Ora la ragazza dovrà sottoporsi ad ulteriori prelievi in quanto la situazione potrebbe fornire utili informazione sul coronavirus e sul suo comportamento. “Mi hanno detto che devono capire meglio la mia situazione. Sono stati due mesi di inferno”, ha commentato Bianca Dobroiu.



Coronavirus, negativa dopo 75 giorni

Ora la 22enne ha comprensibilmente voglia di tornare a vivere dopo più di due mesi passati in isolamento.

Questo il suo commento su Instagram alla notizia della negatività: “74 giorni, due mesi e mezzo chiusa in camera, due mesi e mezzo di ansie e stress, due mesi e mezzo di medici, di prelievi del sangue costanti, di tamponi, di risultati che mi tiravano giù ogni giorno di più”.





“Sono stati due mesi di inferno – ha aggiunto la ragazza – e so che non tutti capiranno, ma io che l’ho vissuta in prima persona, vi posso solo dire che sono due mesi che hanno segnato tanto la mia vita . Due mesi che son sembrati anni, due mesi e mezzo infiniti. Ma basta. Oggi anch’io posso dire di aver sconfitto il •coronavirus•, posso dire che ho vinto io finalmente. Aspettavo questo giorno da troppo tempo, ed è stata una gioia immensa… mi ha fatto quasi impressione tornare alla vita normale dopo così tanto tempo. È finita, finalmente è finita”.