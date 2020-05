Dybala è guarito dal coronavirus: dopo oltre un mese di quarantena i tamponi di controllo hanno dato esito negativo.

Dopo 46 giorni dal primo tampone positivo, l’attaccante bianconero Paulo Dybala è guarito da coronavirus. Ad annunciarlo è stata la Juventus in un comunicato, subito seguita dalla sua conferma sui social network.

Dybala guarito dal coronavirus

Il 21 marzo la società aveva reso nota la positività del calciatore e il 6 maggio ha finalmente esternato la sua guarigione definitiva. Come da prassi Dybala è stato sottoposto alla prova del doppio tampone ed entrambi hanno dato l’esito sperato. Questo quanto scritto: “Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici per il coronavirus. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare“.

Per oltre un mese il calciatore, le cui condizioni non hanno mai destato preoccupazione, è infatti stato in isolamento domiciliare insieme alla fidanzata, anch’essa contagiata dal virus. A poca distanza è arrivato anche l’annuncio del diretto interessato che ha così scritto, in tre lingue diverse, sui suoi canali social: “La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!“.



La fotografia allegata lo ritrae felice, libero, a braccia allargate e intento a liberarsi di ansie e paure vissute durante la quarantena.

Tantissimi i commenti di utenti che condividono con lui questa felicità a partire da Leonardo Bonucci e dai colleghi Merih Demiral e Claudio Marchisio. Quest’ultimo in particolare ha espresso gioia per tutti coloro che hanno sconfitto il virus e vicinanza a chi invece ha perso i propri cari.