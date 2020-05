Dalle cene con amici agli spostamenti tra Comuni e regioni: si attendono novità per la fase 2 a partire dal 18 maggio.

Cosa cambia dal 18 maggio? Per la fase 2 da Coronavirus sta per iniziare un nuovo capitolo: dopo le prime due settimane – ove è possibile uscire ma con molte limitazioni e muniti di autocertificazione – gli italiani potrebbero riconquistare un altro piccolo pezzo di libertà. Tante le novità all’orizzonte che, probabilmente, verranno annunciate dal Governo Conte con una conferenza stampa nel fine settimana. Al momento è tutto in divenire, ma pare che l’idea della task force sia quella di allentare la presa a partire dal 18 maggio: ok a visite e cene con gli amici, addio all’autocertificazione. Più libertà per i cittadini che potranno, eventualmente, raggiungere le seconde case se all’interno della regione di residenza.

Cosa cambia dal 18 maggio?

Cosa cambia dal 18 maggio per la fase 2? Come già sottolineato, sarà probabilmente addio all’autocertificazione: il modello che deve ‘giustificare’ gli spostamenti sarà eliminato rendendo, di fatto, liberi i movimenti all’interno della propria regione di residenza. Sì, perché al momento non è ancora previsto uno spostamento tra le Regioni: per una misura simile si sta ragionando a lungo termine con una prima deadline fissata per giorno 1 giugno.

Inoltre, a partire dal 18 maggio potrebbe essere possibile incontrarsi liberamente con gli amici e organizzare cene. Questi, almeno, i rumors provenienti da Palazzo Chigi che saranno confermati solamente con un nuovo documento ufficiale.





Di certo, a partire dal 18 maggio si attende che cambi qualcosa anche per chi ha attività commerciali: questa è la data ‘X’ per ristoranti, bar, pizzerie, centri estetici e parrucchieri per poter alzare nuovamente la saracinesca e ripartire. Dunque, anticipati i tempi sulla riapertura di queste attività commerciali inizialmente prevista per giorno 3 giugno 2020. E a tal proposito sono arrivate le linee guida di ISS che dettano le regole per poter riaprire in totale sicurezza e in regola in piena fase 2.