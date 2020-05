L'amministrazione di Motta Baluffi in Lombardia ha confermato la positività al coronavirus di un bimbo di 4 anni.

Nuovo allarme in Lombardia a causa del coronavirus. In provincia di Cremona un bimbo di appena 4 anni è risultato positivo. Il caso arriva da Motta Baluffi, un piccolo Comune di 800 abitanti, dove l’amministrazione comunale ha confermato la positività del piccolo. Fortunatamente il bambino è asintomatico, ed è stato sottoposto a tampone poiché era entrato in contatto con un adulto infetto da coronavirus in Lombardia.

Coronavirus, Lombardia: l’emergenza

Medici e ricercatori dopo il caso del contagio del piccolo hanno invitato nuovamente a non abbassare la guardia. Nel corso di queste settimane di emergenza sono stati molti i casi in cui il virus ha colpito giovanissimi e bambini. Gli adulti possono quindi contagiare i piccoli, anche se nella maggior parte dei casi i sintomi per i bambini sono più leggeri.





Il caso di Emily

Balzato agli onori delle cronache il caso della bambina Emily, contagiata dal coronavirus ad appena undici giorni di vita. La piccola nata presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il 29 febbraio ha lottato contro il virus per quasi due mesi prima di essere dichiarata guarita. Emily è stata costretta a ricorrere anche alla terapia sub intensiva.

I ricoveri in tutta la Lombardia

Sempre a Bergamo il 3 marzo è stato contagiato un altro bambino, stavolta di un anno, mentre altri ricoveri sono stati segnalati a Brescia ed a Milano. Il caso del bambino affetto da coronavirus a Motta Baluffi in Lombardia riaccende perciò i riflettori sull’attenzione che deve essere posta sul tema.