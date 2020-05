Le autorità competenti hanno reso noto il bilancio dei casi di coronavirus registratisi mercoledì 20 maggio 2020.

Come di consueto la Protezione Civile ha diramato il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato a mercoledì 20 maggio 2020. Rispetto al giorno precedente si sono registrati 665 casi positivi, 161 decessi e 2.881 guarigioni/dimissioni.

Coronavirus: il bilancio del 20 maggio

Con queste cifre il totale delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 227.364, quello relativo alle vittime a 32.330 e quello delle dimissioni/guarigioni a 132.282. Quanto invece al numero degli attualmente positivi presenti sul suolo nazionale esso ammonta a 62.752. Un dato in continua decrescita che ha visto una diminuzione pari a 2.377 unità.

La stragrande maggioranza degli infetti, pari a 52.452, si trova in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 9.624 sono invece ricoverati e 676 sono intubati in terapia intensiva. Continua dunque la diminuzione del numero dei ricoveri, sia in generale che quelli in quest’ultimo reparto.

I tamponi effettuati dallo scoppio della pandemia sono stati 3.171.719 per un totale di 2.038.216 casi testati.

Il primo numero comprende infatti anche i vari test di controllo per verificare la negativizzazione di un paziente nonché quelli che danno risultati incerti e necessitano dunque di essere rifatti.

Quanto al dato territoriale, la regione più colpita rimane la Lombardia, che dallo scoppio della pandemia ha registrato 85.775 casi con un incremento giornaliero pari a 294unità. Seguono poi Piemonte, Emilia-Romagna, e Veneto che hanno tutte oltre 10 mila contagi. I territori con meno persone positive sono invece la Valle d’Aosta, la Calabria, la Basilicata e il Molise che normalmente registrano incrementi giornalieri minimi compresi tra 0 e 5 casi.