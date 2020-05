Aosta, donna sputa all’autista del bus, poi aggredisce gli agenti

Una donna di 25 anni è stata arrestata ad Aosta per aver sputato in faccia a un autista di autobus e minacciando di infettare tutti col coronavirus.

Paura ad Aosta, dove nella serata del 19 maggio una donna di 25 anni è stata arrestata per aver sputato in faccia a un autista di autobus e aver in seguito aggredito gli agenti delle forze dell’ordine giunti sul posto. La 25enne stava infatti per salire sul mezzo pubblico sprovvista della mascherina protettiva e dopo che l’autista l’aveva invitata a indossarla ha iniziato a coprirlo di insulti e a sputargli in faccia. Un gesto che ha subito gettato nel panico gli astanti, rendendo necessario l’intervento dei militari.



Aosta, donna sputa in faccia ad autista

Stando a quanto riportato dalle testate locali, sul posto è un seguito intervenuta una volante della vicina Questura che ha cercato di riportare la calma sull’autobus. A quel punto però, la giovane donna avrebbe iniziato ad aggredire gli agenti affermando di essere positiva al coronavirus e minacciando di infettare tutti i presenti.

Dopo essere riusciti a immobilizzarla, la donna è stata arrestata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L’autobus di linea sul quale stava per salire era infatti diretto verso la bassa valle e a causa dell’aggressione della 25enne ha accumulato un notevole ritardo sul percorso prestabilito. Secondo indiscrezioni riportate direttamente dalla sede della Questura in corso Battaglione Aosta la donna, proveniente dalla provincia di Cuneo e attualmente in attesa delle determinazione dell’autorità giudiziaria: “Ha suo carico ha già denunce per vari reati anche della stessa specie”.





Quello della 25enne non è peraltro un gesto isolato in questo periodo di emergenza sanitaria. Lo scorso 5 maggio ad Ancona un passeggero ha infatti anche qui sputato in faccia all’autista dopo che quest’ultimo gli aveva intimato di indossare la mascherina prima di salire sul mezzo pubblico.