Le spiagge dell'Emilia Romagna riaprono il 23 maggio. La Regione ha ritenuto gli stabilimenti ideonei al protocollo redatto.

In Emilia Romagna le spiagge saranno ufficialmente aperte da sabato 23 maggio, con due giorni di anticipo rispetto alla data di riapertura nazionale di lunedì 25 maggio.

Emilia Romagna: le spiagge riaprono

La riapertura degli stabilimenti balneari in Emilia Romagna è anticipata di un paio di giorni. La decisione è avvenuta da parte della Regione. Molte le raccomandazioni ai bagnanti: evitare il concentramento solo in alcune porzioni di spiaggia, per facilitare e garantire sicurezza e distanziamento tra le persone. Nelle spiagge libere, invece, i Comuni possono prevedere accessi contingentati.

Le linee guida

I protocolli prevedono una superficie minima a ombrellone di 12 metri quadrati. Tra le attrezzature di spiaggia, come ad esempio lettini e sdraio sulla battigia, dovrà esserci almeno un metro e mezzo di distanza. In spiaggia gli steward accompagneranno gli ospiti all’ombrellone o al lettino. I pasti saranno ordinati con un servizio di delivery con consegna per la consumazione all’ombrellone-lettino. Infine, i servizi igienici, le docce e le cabine saranno pulite e disinfettate ogni giorno.

Le dichiarazioni della Regione

“Dopo la pubblicazione dei protocolli con le linee guida balneari diversi stabilimenti si sono organizzati e sono dunque pronti e attrezzati per garantire servizi in sicurezza” ha dichiarato Andrea Corsini, assessore al Turismo e Trasporti in Emilia Romagna. Abbiamo quindi ritenuto fosse giusto, dopo la lunga chiusura, consentire di accogliere i primi clienti già da questo fine settimana”.

Una ripartenza giusta, quindi, ma consapevole delle notevoli limitazioni.