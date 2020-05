Una donna morta e un uomo intossicato, il tragico bilancio di un incendio divampato in un'abitazione di Leinì.

Nel piccolo comune di Leinì, in provincia di Torino, questa mattina 21 maggio è divampato un incendio in un’abitazione che ha portato alla morte di una donna e all’intossicazione di un uomo. Quest’ultimo, il fratello della vittima, si sarebbe salvato buttandosi dal balcone della casa a due piani. Un gesto coraggioso e estremo che però gli ha permesso di allontanarsi dalle fiamme che nella villetta di via don Murialdo sarebbero cominciate intorno alle 9:00 del mattina. A lanciare l’allarme sono stati i vicini che, una volta vista la fitta colonna di fumo che usciva dalla casa, hanno chiamato i Vigili del Fuoco i quali sono prontamente intervenuti.

Incendio in un’abitazione: muore donna

Al loro arrivo i Vigili del Fuoco non hanno potuto far altro che constate il decesso della donna, Maria Giuseppina Zappatore di 64 anni, trovata stesa senza vita sul pavimento della cucina. Il fratello, Michele, è stato invece soccorso e trasportato dal personale del 118 all’ospedale San Giovani Bosco per degli accertamenti sul fumo inalato e per le feriti derivanti dal volo dal balcone che gli ha salvato la vita.

I Vigili del Fuoco hanno impiegato diverse ore per spegnere del tutto le fiamme che si erano estese molto all’interno dell’abitazione. Al momento non sarebbero ancora chiare le cause dell’incendio costato la vita alla proprietaria di casa, ma sulla vicenda sono già attivi i Carabinieri che hanno avviato un’indagine che permetterà di capire le reali responsabilità sull’accaduto.