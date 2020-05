Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani di Roma: 31 positivi

I nuovi numeri sul coronavirus nel bollettino dello Spallanzani di Roma: 83 ricoverati di cui 31 positivi.

L’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha pubblicato il bollettino medico numero 119 dall’inizio dell’emergenza coronavirus, nel quale si apprende che ad oggi, 28 marzo, sono 83 i pazienti ricoverati. Di questi 31 sono positivi al Covid-19, mentre 52 sono al momento in sottoposti ad indagini. Sono invece 8 le persone che al momento necessitano della terapia intensiva. Sempre dal bollettino si apprende che: “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 459“. Ieri, 27 maggio, i ricoverati in totale erano 85, di cui 35 positivi, e 9 pazienti avevano supporto respiratorio e i dimessi erano 458.

Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani di Roma

L’attività di ricerca svolta in questa lungo periodo dallo Spallanzani verrò omaggiata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che visiterà la struttura il prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica. Sarà l’occasione per ringraziare di persona tutti gli operatori sanitari che hanno quotidianamente lottato contro il coronavirus.

In quell’occasione allo Spallanzani sarà presente anche il tenore Francesco Grollo che con la sua voce omaggerà i medici e gli infermieri che per primi nel mondo hanno isolato il virus. Una scoperta che è stata il punto di partenza per la ricerca impegnata in questa mesi nello studio di un vaccino che possa porre definitamente fine a questa lunghissima emergenza. La Regione Lazio ha recentemente investito un’ingente somma di denaro a sostegno della causa, credendo fortemente nella collaborazione tra lo Spallanzani, il centro di ricerca di Pomezia e l’Università di Oxford.