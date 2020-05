Coronavirus, 40% di positivi ai test sierologici in comune bergamasco

Nel comune bergamasco di San Giovanni Bianco il 40% di coloro che hanno effettuato il test sierologico sono risultati positivi al coronavirus.

Sulla base dei test sierologici eseguiti in queste settimane continuano ad emergere dati interessanti in merito alla diffusione del coronavirus nella provincia di Bergamo, epicentro della pandemia in Italia. Stando agli ultimi risultati di una campagna di test a tappeto effettuata nel comune di San Giovanni Bianco, situato nella Val Brembana, il 40% di colori che vi si sono sottoposto è risultato positivo al virus e ne ha dunque sviluppato gli anticorpi.



Coronavirus, i test a San Giovanni Bianco

San Giovanni Bianco è attualmente l’unico comune della provincia di Bergamo ad aver messo in pratica i cosiddetti screening di massa, i quali sono andati avanti per una settimana ma della quale per ora si hanno i risultati dei primi tre giorni di analisi. Adesso coloro che hanno eseguito il test dovranno sottoporsi anche al tampone faringeo dal costo di 90 euro, dei quali però 50 sono coperti direttamente dal comune.

In merito all’iniziativa, che coinvolge una platea potenziale di 3.500 abitanti del piccolo comune, è intervenuto anche il sindaco Marco Millesi, che ha spiegato: “Abbiamo iniziato il 25 maggio e in una settimana sono stati effettuati circa mille test alla media di duecento al giorno. Il Comune ha acquistato 2.500 kit che contiamo di esaurire. Siamo molto soddisfatti di una così alta adesione anche se i dati ci confermano quanto sospettavamo e cioè che la presenza del virus nel nostro comune e pensiamo in tutta la Val Brembana è stata ed è davvero di grande rilievo”.