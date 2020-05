Due motociclisti, di 41 e 38 anni, sono deceduti in seguito ad uno scontro frontale tra moto in Val di Susa.

Un grave incedente ha avuto luogo sabato 30 maggio sulla statale 24 al confine tra Susa e Gravere. Due motociclisti, di 41 e 38 anni, sono deceduti in seguito ad uno scontro frontale tra moto. Morti sul colpo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Scontro frontale in Val di Susa

Tragedia in Val di Susa dove attorno alle ore 17 di sabato 30 maggio, al confine tra Susa e Gravere sulla statale 24, è avvenuto uno scontro frontale tra una moto Yamaha diretta a Gravere e uno scooter T-Max, che viaggiava in direzione Susa. Un incidente gravissimo, in seguito al quale sono purtroppo morti una donna di 38 e un uomo di 41 anni a bordo della Yamaha R1. I due, entrambi residenti a Susa, erano amici e colleghi di lavoro.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, anche l’eliambulanza e i carabinieri della compagnia di Susa.Il personale del 118 ha cercato di rianimare i due centauri, ma purtroppo non vi è stato nulla da fare. Le due vittime sono morte sul colpo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.





In base ad una prima ricostruzione dei fatti sembra che lo scooter, diretto a Susa, si sia violentemente scontrato con la moto Yamaha. Uno schianto violentissimo, in seguito al quale i due centauri sono stati scaraventati sull’asfalto. Notevoli i disagi per il traffico in entrambe le direzioni di marcia e i carabinieri stanno svolgendo le opportune indagini per accertare le reali dinamiche dell’incidente che ha causato la morte di un uomo di 41 anni e una donna di 38 anni.