Il Sindaco di Avellino Festa ha chiarito il perchè del video che lo vede tra cori e selfie in mezzo alla movida.

Continuano in tutta Italia le polemiche per la movida, gli assembramenti e per come in molti casi la situazione venga mal gestita dai sindaci dei comuni. Tra i più criticati in questo weekend è stato Gianluca Festa, sindaco di Avellino, resosi protagonista insieme ad alcune centinaia di giovani che affollavano l’isola pedonale in pieno centro città, di un vero e proprio assembramento. Cori da stadio e selfie con il primo cittadino, tutto naturalmente ripreso da video che poi sono finiti sul web. Dopo aver visto le immagini alcuni, specie dalle opposizioni, hanno chiesto le dimissioni di Festa dalla carica di primo cittadino. Non si dimetterà, ma ieri, 31 maggio, il sindaco di Avellino ha provato a spiegare la propria versione dei fatti a Live – Non è la d’Urso, programma tv in onda si Canale 5.



Il Sindaco di Avellino nella movida

Dopo le tante polemiche che lo hanno riguardato, il sindaco di Avellino si è così espresso sulle polemiche relative alla movida: “Dopo aver fatto un giro per verificare la situazione della movida, mi sono imbattuto in trecento ragazzi abbastanza euforici – ha spiegato – in quel momento non potevo girarmi e ho deciso di intervenire”.





“Non sono sindaco, faccio il sindaco. Se non avessi usato quel linguaggio, quello del seflie probabilmente non li avrei allontanati. Ho improvvisato, ho preferito il dialogo e non la contrapposizione. Facendo così sono riuscito a calmare gli animi. Poi è tutto opinabile, io non pretendo che mi si dia ragione. Sono dispiaciuto perché i video hanno creato disagio perché non sono stato capito”.