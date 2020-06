Sono 24 i pazienti positivi allo Spallanzani, ma il coronavirus è tornato a colpire anche Roma.

Il bollettino di sabato 6 giugno dell’Ospedale Spallanzani di Roma riporta 24 pazienti positivi, di cui 6 gravi ricoverati in terapia intensiva a causa del coronavirus. Salgono 73 le persone contagiate presenti nella struttura. Sono stati dimessi in mattinata 465 pazienti che resteranno in isolamento fino alla completa guarigione nelle rispettive abitazioni.

Coronavirus, il bolletino dei positivi allo Spallanzani

L”ospedale Spallanzani di Roma sabato 6 giugno ha pubblicato i dati interni alla struttura relativi ai positivi al coronavirus. Sono 24 i pazienti contagiati, e 6 di questi sono gravi, ricoverati nelle terapie intensive, dove necessitano di supporto respiratorio con i macchinari.

Le persone riconducibili al virus sono in totale 73, di cui 49 ancora in attesa di esiti dopo i vari accertamenti effettuati nei giorni precedenti. La mattina del 6 giugno ben 465 pazienti sono stati dimessi visto i sintomi lievi o perché asintomatici, ma dovranno completare la quarantena obbligatoria nelle rispettive abitazioni.



Situazione capitolina

Per quanto riguarda il Lazio, sono stati registrati 9 casi, di cui 8 erano tutti riconducibili nella capitale Roma. L’assesorato regionale alla Sanità ha dichiarato che 6 di questi casi nuovi in città sarebbero stati già oggetto di studio per un possibile nuovo caso epidemiologico.

Aandando a ritroso a venerdì 5 giugno, il bollettino della regione ha registrato 49 persone guarite, mente sono 5 i decessi, per un totale di 754.

Dei 2710 casi positivi, 2179 sono asintomatici o lievi, e stanno ottemperando alla quarantena nelle rispettive abitazioni. Sono 480 pazienti ricoverati non in terapia intensiva, di cui 51 i casi gravi.