Gli alunni del terzo e del quarto anno delle scuole professionali del Veneto torneranno in aula per una settimana per preparare al meglio gli esami.

Mentre il governo è al lavoro per definire la ripartenza alle scuole, da diverse parti di Italia arrivano i primi provvedimenti. In un liceo di Bergamo, una delle città più duramente colpite dall’emergenza coronavirus, sono già stati disposti i divisori in plexiglass attorno a ciascun banco.

Si tratta del liceo artistico Giacomo e Pio Manzù, che si prepara per la riapertura all’indomani dell’epidemia, garantendo massima sicurezza ai propri alunni. Lo ha spiegato il preside dell’istituto, Cesare Botti. Sulla misura adottata dalla sua scuola ha commentato: “Siamo pronti per gli esami e per il rientro a settembre”. Seguono le scuole professionali del Veneto: gli studenti del terzo e del quarto anno torneranno in aula per una settimana.

Scuole professionali in Veneto aperte per una settimana

Nelle prime fasi dell’epidemia era una delle regioni più colpite d’Italia. Ora l’emergenza coronavirus in Veneto sembra essersi attenuta.

Nella giornata di venerdì 5 giugno si sono registrati solo 4 nuovi casi di positività su 13.099 tamponi effettuati in 24 ore. In totale, 19.174 cittadini veneti hanno contratto il Covid-19. In una giornata ci sono state 10 nuove vittime. Nel complesso, le vittime salgono a quota 1.948.

E così nella Regione le attività hanno ripreso a funzionare e anche le scuole pensano alla ripartenza.

Saranno 6.217 gli alunni che presto torneranno sui banchi di scuola. Si tratta delle classi terze e quarte delle scuole professionali del Veneto, che tornano in classe per un’intera settimana. In questo modo, si vogliono preparare al meglio gli esami di qualifica e l’esame per il diploma.



Il 30 giugno è fissato il termine dell’attività formativa. Entro quella data gli studenti potranno beneficiare di una settimana di ripasso e approfondimento in vista dell’esame.