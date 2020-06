Dagli Usa a Roma per George Floyd: in Piazza del Popolo in oltre 3mila hanno partecipato alla manifestazione pacifica.

Doemnica 7 giugno giovani di varie associazioni e circa 600mila sardine hanno preso parte a una manifestazione tenutasi a Piazza del Popolo a Roma per Floyd. Dalle 12.03 alle 12.11 i manifestanti si sono inginocchiati tenendo il pugno in alto per ricordare George Floyd.

Distanze sociali mantenute con le mascherine, cartelli su cui sono imprese le ultime parole dell’afroamericano e i vari slogan antirazzismo in voga al momento sui social e in Usa.

Manifestazione di piazza a Roma per George Floyd

La mattina del 7 giugno migliaia di famiglie e ragazzi appartenenti a numerose associazioni, tra le quali le sardine, hanno preso parte alla manifestazione pacifica di Piazza del Popolo a Roma, in ricordo di George Floyd.

Dopo i numerosi appelli sui social, dalle 12.03 alle 12.11, i manifestanti si sono inginocchiati con il pugno alzato, lo stesso arco di tempo cin cui l’afroamericano sarebbe stato schiacciato dall’agente di Minneapolis, causandogli la morte per soffocamento.





Manifestanti consapevoli

I manifestanti si sono comunque ricordati di ottemperare alle misure di distanziamento sociale, con tanto di mascherina e distanza l’uno dell’altro. Tanti i cartelli con le scritte e gli slogan che sono diventati virali per la campagna antirazzista proposta sui social: “I can’t breath”, George è qui, no al razzismo”.

Poi, un altro slogan ritmato con l’applauso: “Siamo tutti antifascisti“.

Tante le scritte inglesi, come “No justice, no peace”, “I can’t breath”, “Defund the police”, “fuck racism”. Ma anche alcuni cartelli che chiedono maggior diritti per i migrandi, come lo ius solis: “Muoiono a casa nostra e non sappiamo nemmeno i loro nomi: black lives matter“.

Nessun palco questa volta, ma solo un microfono come mezzo per poter esprimere le proprie opinioni: “Manifestazione iniziata con circa 3000 persone in piazza con il massimo della sicurezza e delle norme per il distanziamento sociale e precauzioni sanitarie“.

Questo è stato il commento delle sardine scese in piazza.

