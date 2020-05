Derek Chauvin è il poliziotto che ha barbaramente ucciso il povero George Floyd: la sua carriera.

La carriera di Derek Chauvin non sembra aver bisogno di presentazioni: il poliziotto che ha barbaramente ucciso il malcapitato George Floyd ha un curriculum completamente da dimenticare. L’uomo, con l’omicidio nei confronti del povero afroamericano, ha aggiunto la ciliegina a una torta già piena zeppa di segnalazioni. Campanelli d’allarme che i distretti di polizia hanno sempre sottovalutato. E che hanno portato all’esaltazione di Derek Chauvin culminata con l’uccisione, senza pietà, di George Floyd.

L’FBI adesso prova a mettere una toppa a un buco troppo grande. Dopo l’omicidio del giovane afroamericano, infatti, è stato disposto il licenziamento per Derek Chauvin e gli altri tre poliziotti presenti che non hanno fatto alcunché per impedire il tragico epilogo. L’omicida verrà rappresentato dall’avvocato Tom Kell, già legale di Jeronimo Yanez, l’agente che è stato assolto nell’omicidio di Philando Castile nel 2016.

Derek Chauvin: omicida di George Floyd

Ma chi è Derek Chauvin? Un uomo di 44 anni, sposato con Kellie, donna che ha partecipato a Miss Minnesota nel 2018.

Chauvin, nella sua carriera all’interno del mondo della polizia, può contare diversi precedenti. Nel 2006, ad esempio, era uno dei sei ufficiali del Terzo distretto a sparare in una casa di Minneapolis, nell’ambito del caso Reyes. Lo stesso anno, Chauvin e altri sette furono nominati in una causa federale non correlata presentata da un detenuto presso il Minnesota Correctional Facility a Lino Lakes.

Due anni più tardi, invece, Chauvin e un secondo ufficiale furono chiamati in una residenza per un incidente domestico: una ragazza di 21 anni, era stata rinchiusa in un bagno e aveva cercato di scappare quando Chauvin entrò. Quando Toles ha rifiutato di obbedire all’ordine di Chauvin di scendere, la polizia ha raccontato che è iniziata una lotta e Toles ha afferrato l’arma di Chauvin. Chauvin sparò due volte, colpendo Toles nell’addome. Eppure, Chauvin ha ricevuto una medaglia al valore per: “La sua risposta in un incidente che ha coinvolto un uomo armato di una pistola”.





E ancora, nel 2011 Derek Chauvin è stato posto in congedo temporaneo dopo aver risposto alla scena di una sparatoria. Inoltre, il poliziotto che ha ucciso barbaramente George Floyd è stato oggetto di denunce elencate nel database dell’Ufficio di condotta della polizia della città.