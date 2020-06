Incidente a Montalto di Castro, scontro tra auto e camion: un morto

Laura Cardarelli è morta a 30 anni a causa di un incidente a Montalto di Castro: la sua vettura si è capovolta dopo aver centrato un camion.

Tragedia a Montalto di Castro dove nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno 2020 ha avuto luogo un incidente risultato mortale per una donna di 30 anni. La sua auto si è ribaltata più volte dopo essersi scontrata frontalmente contro un camion.

Incidente a Montalto di Castro

Il dramma si è verificato intorno alle 15,30 al chilometro 8 della strada provinciale Dogana che collega Montalto di Castro a Tuscania. Laura Cardarelli, questo il nome della vittima, stava procedendo in direzione di Montalto, il suo paese di residenza, dopo aver terminato il turno di lavoro in un supermarket di Tuscania.

Per causa ancora in via di accertamento si è improvvisamente scontrata con un mezzo pesante.

L’impatto è stato talmente violento che la sua vettura si è capovolta più volte e il blocco motore si è staccato dalla carrozzeria finendo scaraventato a una decina di metri di distanza. Immediata la chiamata ai soccorritori che, giunti subito sul posto, hanno estratto la donna dalle lamiere. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla ma le ferite riportate sono state troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere sul posto.

Illeso invece il conducente del camion che ha manifestato soltanto un forte spavento.

Presenti sul luogo del sinistro, oltre ai Vigili del Fuoco con la squadra di Tarquinia e la gru di Viterbo, i Carabinieri della compagnia di Tuscania. Costoro hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiuso la strada al traffico per un paio d’ore per consentire la rimozione dei mezzi.