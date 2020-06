Il ritorno a scuola potrebbe slittare al 23 settembre: a causa delle elezioni regionali previste per il 20.

Ancora non si sa come sarà la scuola a settembre né quando gli istituti potranno riaprire, ma il rientro potrebbe avere luogo qualche giorno dopo rispetto agli anni precedenti: il 20 potrebbero infatti esserci le elezioni regionali, amministrative e forse il referendum per il taglio dei parlamentari che terrebbero occupate le strutture, motivo per cui si potrebbe poter tornare sui banchi soltanto il 23 settembre.

Rientro a scuola il 23 settembre?

Con lievi variazioni da regione a regione, solitamente l’anno scolastico inizia tra il 10 e il 15 settembre e così avrebbe dovuto essere anche per il 2020. Le amministrazioni avevano infatti bocciato la proposta del ministro Azzolina di cominciare le lezioni il primo giorno del mese per recuperare eventuali lacune casate dalla didattica a distanza.

Una delle motivazioni addotte era che in tal modo si sarebbe ridotta la stagione turistica danneggiando un settore già piegato dall’emergenza coronavirus.

Il problema è che se l’election day venisse confermato al 20 settembre, sarebbe molto plausibile e anzi altamente probabile l’ipotesi che le scuole riaprano soltanto la settimana successiva. Con le regole di distanziamento e pulizia previste come prevenzione, gli istituti dovrebbero chiudere non il venerdì pomeriggio per riaprire il martedì successivo ma addirittura il mercoledì o giovedì prima del voto.





Sarebbe quindi improbabile un rientro il 14 settembre per poi lasciare a casa gli studenti per quasi una settimana dopo soli due giorni. Per questo si ipotizza che gli alunni potrebbero tornare sui banchi di scuola non prima del 23 o 24 del mese.